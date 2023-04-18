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Güncel
AA 18.04.2023 10:05

Kars'ta "torbacı" operasyonunda 7 tutuklama

Kars'ta "torbacı" diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik uyuşturucu operasyonlarında 7 kişi tutuklandı.

Kars'ta "torbacı" operasyonunda 7 tutuklama

Kars İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, "torbacı" diye tabir edilen sokak satıcıları ile uyuşturucu madde kullanan zanlılara yönelik çalışma başlattı.

Kars merkezin yanı sıra Sarıkamış ve Kağızman ilçelerinde son 1 haftada Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekiplerinin de destek verdiği operasyonda, A.D. (67), E.S. (28), H.T. (31), M.K. (24), M.Ö. (21), S.D. (29) ve Ş.A. (25) gözaltına alındı.

Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramada, farklı çeşitlerde yaklaşık 650 gram uyuşturucu madde, 14 cam aparat, 9 ruhsatsız tabanca, 3 ruhsatsız av tüfeği, 11 şarjör, 65 tabanca fişeği, 21 av fişeği ile suikast silahı ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 7 şüpheli, "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" ile "uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanma" suçundan tutuklandı.

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