Kars'ta silah kaçakçılığı yaptığı iddia edilen 5 şüpheli yakalandı

İl Jandarma Komutanlığınca yapılan çalışmalar sonucu Akyaka ilçesinde silah ve mühimmat ticaret yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlatıldı.

Belirlenen adreslere 15 ekip ve 60 personelin katılımıyla düzenlenen operasyonda, şüpheliler F.A, İ.T, D.Y, O.I. ve Ş.Ö. gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramada, 6 tabanca, 6 av tüfeği, 5 tabanca şarjörü, 821 tabanca mühimmatı, 67 av tüfeği fişeği, 1 muşta ile tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen, 1 kolye ucu, 1 çan ve 1 kase ele geçirildi.

Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.