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Güncel
AA 13.10.2023 09:50

Kars'ta polis ekipleri vatandaşları dolandırıcılığa karşı bilgilendirdi

Kars İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, vatandaşları dolandırıcılığa karşı bilgilendirdi.

Kars'ta polis ekipleri vatandaşları dolandırıcılığa karşı bilgilendirdi

Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, internet üzerinden ve cep telefonlarına atılan kısa mesajlar yoluyla gerçekleşen dolandırıcılık olaylarının önlenmesine yönelik çalışmalarına devam ediyor.

Kars Kalesi eteklerindeki Bedesten bölgesinde stant kuran polis ekipleri, dolandırıcılığa karşı vatandaşları bilgilendirip broşür dağıttı.

Dolandırıcılık suçunun gerçekleşmeden engellenmesi, maddi ve manevi zararların en aza indirgenmesi amacıyla uygulama yapan polis ekipleri, şu ana kadar yüz yüze görüştüğü yaklaşık 2 bin vatandaşı bilgilendirdi.

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