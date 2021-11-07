Haber Giriş: 7 Kasım 2021 Pazar 17:02Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kars'ta otomobilin çarptığı kadın yaralandı
[Fotoğraf: AA]
Kars'ta yolun karşısına geçmek isteyen kadın, otomobilin çarpması sonucu yaralandı.
Özkan Gören idaresindeki 36 AAH 217 plakalı otomobil, Faik Bey Caddesi'nde yolun karşısına geçmek isteyen Zozan Yardımcıel'e (42) çarptı.
Çarpmanın etkisiyle kaldırım kenarına düşen Yardımcıel, yaralandı.
Kazayı gören vatandaşlar ve olay yerinde bulunan polisler, kadına ilk müdahaleyi yaptı.
Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince müdahale edilen Yardımcıel, ambulansla Kars Harakani Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Omzunda kırık olduğu tespit edilen Yardımcıel'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Etiketler: Kars
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