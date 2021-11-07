Haber Giriş: 7 Kasım 2021 Pazar 14:23Son Güncelleme: Kaynak: AA
Gaziantep'te evlerden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 3 kadın şüpheli gözaltına alındı
[Fotoğraf: AA]
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde evlerden hırsızlık yaptıkları öne sürülen 3 kadın zanlı gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, evlerden hırsızlık yaptıkları iddia edilen 3 kadın şüpheliyi takibe aldı.
İlçeden ayrılmak üzereyken otogarda gözaltına alınan zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.
Şüphelilerin çeşitli suçlardan arandıkları öğrenildi.
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