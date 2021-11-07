Haber Giriş: 7 Kasım 2021 Pazar 10:58Son Güncelleme: Kaynak: AA
Hatay'da uyuşturucu operasyonu:3 gözaltı
[Fotoğraf: AA]
Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden biri tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte uyuşturucu ticareti yapan ve kullananlara yönelik belirlenen adreslere operasyon düzenledi.
Adreslerde yapılan aramalarda 755,53 gram esrar ile bin 950 lira bulundu, 3 şüpheli gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 3 zanlıdan biri çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı.
Etiketler: Uyuşturucu Narkotik Hatay
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