Haber Giriş: Kaynak: AA
Kars'ta Osmanlı dönemine ait olduğu değerlendirilen 2 bin 5 sikke ele geçirildi
[Fotoğraf: AA]
Kars'ta jandarma ekipleri, Osmanlı dönemine ait olduğu değerlendirilen 2 bin 5 sikke ele geçirdi.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ihbar üzerine Kağızman'da takibe aldığı bir aracı durdurarak arama yaptı.
Araçtaki aramada, Osmanlı dönemindeki 2. Mahmut Rumi altını olduğu değerlendirilen 2 bin 5 sikke bulundu.
Olayla ilgili 1 kişi hakkında adli işlem başlatıldı.
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