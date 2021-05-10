Soğuk havanın yaşandığı kentte etkili olan sağanak, kara dönüştü.

Sarıkamış ilçesinde Cıbıltepe Kayak Merkezi’nin ikinci pisti, Allahuekber, Ağbaba ve Küçük Süphan dağları ile Ağrı'nın Eleşkirt ilçesi sınırında bulunan Kösedağı da kar dolayısıyla beyaza büründü.

Bitkilerin kırağı tuttuğu ilçede, küçük su göletleri de buzla kaplandı.

Kar nedeniyle doğada da güzel görüntüler oluştu.