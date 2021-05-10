Atakum ilçesi Mimar Sinan Mahallesi Cağaloğlu Caddesi'nde bulunan bir marketin sebze meyve reyonu önünde çocuklara özel ücretsiz göz hakkı reyonu uygulaması hayata geçirildi.

Markete gelenlerin dışında yoldan geçen çocukların da faydalandığı reyonda meyve çeşitlerinin yanı sıra çikolata da bulunuyor.

Market yetkilisi, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında uygulanan kısıtlama süreci ile mübarek ramazan ayında bütün çocukları mutlu etmek ve toplumda paylaşmayı geliştirmek istediklerini ifade etti.