Kars’ta lapa lapa kar yağışı

Kars merkeze kar yağmaya başladığı İfade eden Turan Sürmeli, “Yılın ilk karı şehir merkezine de düştü. Yüksek kesimlere yağmıştı. Ama merkeze de düştü, hayırlı olur İnşallah lapa lapa yağıyor” dedi.



Öte yandan Meteoroloji 16. Bölge Müdürlüğü de Kars ve çevre iller için kar yağışı uyarısında bulunmuştu. Meteoroloji, bölge genelinde havanın çok bulutlu, Iğdır çevrelerinin yağmurlu yüksek kesimlerinin karla karışık yağmurlu, Ağrı ve Kars çevrelerinin ise aralıklı yer yer karla karışık yağmurlu geçeceği uyarısında bulunmuştu. Kars’ta kar yağışı aralıklarla devam ediyor.