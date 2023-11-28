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Güncel
İHA 28.11.2023 21:46

Kars’ta lapa lapa kar yağışı

Kars’ta lapa lapa kar yağışı etkili oluyor. Kent merkezinde sabah saatlerinde başlayan yağmur, öğlenden sonra yerini kar yağışına bıraktı. Bir anda bastıran kar, vatandaşları da hazırlıksız yakaladı. Kar altında yürüyen vatandaşlar ise kameralara yansıdı.

Kars’ta lapa lapa kar yağışı

Kars merkeze kar yağmaya başladığı İfade eden Turan Sürmeli, “Yılın ilk karı şehir merkezine de düştü. Yüksek kesimlere yağmıştı. Ama merkeze de düştü, hayırlı olur İnşallah lapa lapa yağıyor” dedi.

Öte yandan Meteoroloji 16. Bölge Müdürlüğü de Kars ve çevre iller için kar yağışı uyarısında bulunmuştu. Meteoroloji, bölge genelinde havanın çok bulutlu, Iğdır çevrelerinin yağmurlu yüksek kesimlerinin karla karışık yağmurlu, Ağrı ve Kars çevrelerinin ise aralıklı yer yer karla karışık yağmurlu geçeceği uyarısında bulunmuştu. Kars’ta kar yağışı aralıklarla devam ediyor. 

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