Haber Giriş: Kaynak: AA
Kars'ta kuyuya düşen buzağı iş makinesiyle kurtarıldı
[Fotoğraf: AA]
Kars'ta kuyuya düşen buzağı, iş makinesi desteğiyle itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Karadağ Mahallesi'nde yaşayan Fırat Çakas'a ait buzağı, mahalledeki bir kuyuya düştü.
İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri, iş makinesi desteğinde uzun süren çalışma sonucu buzağıyı kuyudan çıkardı.
Büyük mutluluk yaşayan Çakas, buzağısını kuyudan çıkaran ekiplere teşekkür etti.
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