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Güncel
AA 03.10.2023 09:26

Kars'ta kolluk kuvvetlerine temel haklar eğitimi veriliyor

Kars'ta, Türkiye ve Avrupa Birliği Mali İşbirliği kapsamında desteklenen Temel Haklar Sektör Koordinasyonunun Güçlendirilmesi Projesi kapsamında kolluk kuvvetlerine yönelik temel haklar eğitimi verilmeye başlandı.

Kars'ta kolluk kuvvetlerine temel haklar eğitimi veriliyor

Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığının faydalanıcısı olduğu proje kapsamında kentteki bir otelde eğitim düzenlendi.

Eğitimin ilk gününde "Kolluk Kuvvetleri Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı (IPA) II Projeleri" ile AB üyelik sürecinde temel hakların geliştirilmesi ve korunması alanında AB müktesebatı, uluslararası standartlar ve uygulamalar hakkında bilgilendirme yapıldı.

Ardından Kars, Erzurum, Ardahan, Iğdır ve Ağrı'dan eğitime katılan güvenlik güçleri, ifade ve bilgi edinme özgürlüğü, işkence ve kötü muamelenin önlenmesi, toplanma ve örgütlenme özgürlüğü, kadın hakları, çocuk hakları, engelli hakları, insan haklarının kurumsallaşması, ayrımcılıkla mücadele, dijital haklar ve yatay konular ile ilgili sunumları dinledi.

Kars Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ziya Polat, programda yaptığı konuşmada, güvenlik güçlerinin bazı eğitimler aldığını, teşkilat olarak çok güçlü olduklarını söyledi.

Güvenlik güçlerinin önemli çalışmalar yaptığını vurgulayan Polat, "Teşkilatlarımızın daha iyi hizmet etmesi için son yıllarda ne kadar geliştiğini benden daha iyi biliyorsunuz. Emniyet ve jandarma teşkilatımızın kapasite olarak, araç bakımından ve eğitim anlamında nereye geldiğimizi biliyoruz. Kadına yönelik şiddetin belki tek örneği vardır KADES, bunu aslında bizim Avrupa Birliğine anlatmamız lazım, şu anda indirme sayısı milyonları geçti. Kadına şiddet, bizim hem devlet geleneğimizde hem de inancımızda böyle bir şeyin olmayacağını siz de biliyorsunuz." dedi.

Polat, şüphelilerin yakalanması konusunda güvenlik güçlerinin bir sıkıntı yaşamadığını belirterek, "İnsan hakları uyumu, hukuk içerisinde çalışma bunlar bizim teşkilatlarımızın anayasası. Zaten hukuk dışına çıkan teşkilatlar değiliz özellikle son yıllarda çok çok iyiyiz." ifadelerini kullandı.

AB Başkanlığı Siyasi İşler Daire Başkanı Çağrı Çakır da eğitimleri önemsediklerini dile getirdi.

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