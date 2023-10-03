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Güncel
AA 03.10.2023 09:23

Uşak'ta otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı

Uşak'ta otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu bir bebek ile çocuğun da aralarında olduğu 7 kişi yaralandı.

Uşak'ta otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı

Kemalöz Mahallesi'ndeki Birinci Pırlanta Sokak'ta ilerleyen S.B. yönetimindeki hafif ticari araç, Korupark yakınlarında karşı yönden gelen M.Z. idaresindeki otomobille çarpıştı.

Kazada sürücüler ile otomobilde bulunan S.A, R.A, E.Z, 5 yaşındaki Ü.A. ve 1 yaşındaki B.E.A. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Hastaneye kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Öte yandan kaza güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde, hafif ticari aracın karşı yönden gelen otomobille çarpışması yer alıyor.

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