Az Bulutlu 26.4ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
AA 26.09.2023 22:14

Kars'ta kaybolan 6 yaşındaki çocuk jandarma ekiplerince bulundu

Kars'ın Digor ilçesinde akşam saatlerinde kaybolan 6 yaşındaki çocuk, jandarma ekiplerince bulundu.

Kars'ta kaybolan 6 yaşındaki çocuk jandarma ekiplerince bulundu

İlçeye bağlı Kocaköy köyünde arkadaşlarıyla evinin önünde oynayan 6 yaşındaki Muhammet Emin Ç.'un ailesi çocuklarından haber alamadı.

Aile fertleri ile komşular çocuğu bulamayınca köylülerden yardım istedi. Köy sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye jandarma ile Afet ve Acil Durum İl Müdürlüğü ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Jandarma ekiplerince yapılan aramada, Muhammet Emin Ç., evinden yaklaşık 6 kilometre uzaklıkta köyün çıkışındaki arazide bulundu.

Muhammet Emin Ç., sağlık ekiplerince Digor Devlet Hastanesine sevk edildi.

Burada sağlık kontrolünden geçirilen çocuk ailesine teslim edildi.

ETİKETLER
Kars
Sıradaki Haber
Aydın'da göçmen kaçakçılığı iddiasıyla 5 şüpheli tutuklandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
22:04
Avusturya’nın bazı bölgelerindeki içme suyunda zararlı bakteri tespit edildi
21:56
Fransa'da demiryolu çalışanları Ekolojik Dönüşüm Bakanlığının binası bastı
21:51
Gıda yardımlarının kesilmesi Etiyopya'da 1300'den fazla kişinin ölümüne yol açtı
21:23
BM: Taliban yönetimiyle diyalog sürmeli
21:17
FTC, "tekel gücünü yasa dışı kullandığı" gerekçesiyle Amazon'a dava açtı
21:19
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Christian Feichtinger'i kabul etti
Mevlit Kandili yurt genelinde idrak edildi
Mevlit Kandili yurt genelinde idrak edildi
FOTO FOKUS
Lise müfredatına 'sosyal sorumluluk programları' eklendi
Lise müfredatına 'sosyal sorumluluk programları' eklendi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ