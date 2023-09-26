Kars'ta kaybolan 6 yaşındaki çocuk jandarma ekiplerince bulundu

İlçeye bağlı Kocaköy köyünde arkadaşlarıyla evinin önünde oynayan 6 yaşındaki Muhammet Emin Ç.'un ailesi çocuklarından haber alamadı.

Aile fertleri ile komşular çocuğu bulamayınca köylülerden yardım istedi. Köy sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye jandarma ile Afet ve Acil Durum İl Müdürlüğü ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Jandarma ekiplerince yapılan aramada, Muhammet Emin Ç., evinden yaklaşık 6 kilometre uzaklıkta köyün çıkışındaki arazide bulundu.

Muhammet Emin Ç., sağlık ekiplerince Digor Devlet Hastanesine sevk edildi.

Burada sağlık kontrolünden geçirilen çocuk ailesine teslim edildi.