Haber Giriş: 26 Ocak 2022 Çarşamba 04:46Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kars'ta kar yağışı ve soğuk hava
[Fotoğraf: AA]
Kars'ta da akşam saatlerinde etkisini arttıran kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi.
Yoğun kar yağışı nedeniyle kent merkezinde görüş mesafesi düşerken sürücüler ilerlemekte güçlük çekti.
Kars-Iğdır kara yolunda da etkili olan tipi sürücülere zor anlar yaşattı.
Görüş mesafesinin düştüğü yolda bazı sürücüler araçlarını güvenli bölgeye çekerek bir süre bekledi.
Kentte kar yağışı etkisini sürdürüyor.
Etiketler: Kars Kar Yağışı Ulaşım
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