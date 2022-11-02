Haber Giriş: 2 Kasım 2022 Çarşamba 11:39Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kars'ta eve düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişi yaralandı
Kars'ın Kağızman ilçesinde bir eve düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişi yaralandı. Olayla ilgili 5 şüpheli gözaltına alındı.
Akören köyünde yaşayan N.A'nın evine kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce ateş açıldı.
Köylülerin ihbarıyla bölgeye çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.
Omuzuna isabet eden kurşunla yaralanan N.A, ambulansla Kars Harakani Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Köyde geniş güvenlik önlemi alan jandarma ekipleri, silahlı saldırıyı gerçekleştirdikleri iddia edilen 5 şüpheliyi gözaltına aldı.
Etiketler: Kars
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