Arpaçay ilçesinin Kuyucuk köyünde, nisan ayının gelmesi ve hava sıcaklığının artmasıyla kardelenler de karlar arasından kendini göstermeye başladı.

Köyde karla kaplı alanda açan kardelenler, görsel şölen oluşturdu.

Bazı köylüler seyrine doyum olmayan bu güzelliği, cep telefonlarıyla fotoğrafladı.