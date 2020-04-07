Berat kandili 2020 ne zaman? Berat kandilinin önemi nedir?
Ramazanın müjdecisi olarak kabul edilen Berat Kandili bugün idrak edilecek. Berat Kandili, 25 Şubat'ta başlayan "Üç aylar"ın ikincisi şaban ayının 15'inci gecesine denk geliyor.
Koronavirüs tedbirleri kapsamında camilerdeki toplu ibadet ve faaliyetlere ara verilmesi nedeniyle Müslümanlar, ibadet ve dualarını evlerinde yapacak.
İslam inancına göre "berat", günahlardan arınma, temize çıkma, ilahi af ve rahmete nail olma anlamlarına geliyor.
Hazreti Muhammed'in, Berat Kandili'ne ilişkin şöyle buyurduğu ifade ediliyor:
"Şaban ayının 15'inci gecesini ibadetle geçirin, gündüzünde de oruç tutun. Çünkü Yüce Allah, bu gece dünya semasına rahmetiyle tecelli eder ve 'Yok mu tövbe eden, tövbesini kabul edeyim. Yok mu rızık isteyen, rızık vereyim. Yok mu şifa isteyen, şifa vereyim. Yok mu başka isteği olan ona da istediğini vereyim' buyurur."
Berat Kandili 2020 ne zaman?
Hicri takvime göre belirlenen dini günler her sene miladi takvime göre 11 gün önce kutlanıyor. Berat kandili bu yıl Nisan ayına denk geliyor.
Berat Kandili bugün idrak edilecek.
İşte 2020 yılı dini günleri…
Berat Kandili - 7 Nisan Salı
Ramazan Başlangıcı - 24 Nisan Pazar
Kadir gecesi - 19 Mayıs Salı
Ramazan Bayramı Arifesi- 23 Mayıs Cumartesi
Ramazan Bayramı 1. Gün- 24 Mayıs Pazar
Ramazan Bayramı 2. Gün- 25 Mayıs Pazartesi
Ramazan Bayramı 3. Gün- 26 Mayıs Salı
Kurban Bayramı Arifesi- 30 Temmuz Perşembe
Kurban Bayramı 1. Gün - 31 Temmuz Cuma
Kurban Bayramı 2.Gün- 1 Ağustos Cumartesi
Kurban Bayramı 3.Gün- 2 Ağustos Pazar
Kurban Bayramı 4. Gün- 3 Ağustos Pazartesi
Hicri Yılbaşı - 20 Ağustos Perşembe
Aşure günü - 29 Ağustos Cumartesi