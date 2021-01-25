Haber Giriş: 25 Ocak 2021 Pazartesi 10:53Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kars'ta bir köyde Kovid-19 karantinası başlatıldı
[Fotoğraf: AA]
Kars'ta bir köy, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.
Valilikten yapılan açıklamada, salgının yayılmasının engellenmesi ve sosyal izolasyon sağlanarak vatandaşların sağlığının korunması amacıyla Akyaka ilçesine bağlı Duraklı köyünün karantinaya alındığı belirtildi.
Etiketler: Koronavirüs Sokağa Çıkma Kısıtlaması
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