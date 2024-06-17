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Güncel
AA 17.06.2024 10:12

Kars'ta bir ev ile 3 ahır ve samanlıkta yangın çıktı

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde bir ev, 3 ahır ve samanlıkta yangın çıktı.

Kars'ta bir ev ile 3 ahır ve samanlıkta yangın çıktı

İlçeye bağlı Yeniköy köyünde Bayram Bingöl'e ait evde elektrik kontağından çıktığı ileri sürülen yangın kısa sürede büyüdü. Mutfakta bulunan piknik tüplerinin patlamasıyla yangın, ahırlar ve samanlığa sıçradı.

Kars'ta bir ev ile 3 ahır ve samanlıkta yangın çıktı

Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine bölgeye Sarıkamış Belediyesi İtfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaklaşık 3 saatlik çalışmasının ardından söndürülen yangında ev, 3 ahır ve samanlık kullanılamaz hale geldi.

Evde yalnız yaşayan Bayram Bingöl, namaz kıldıktan sonra kablo kokusu aldığını belirterek, "Namazı kılarken baktım koku geliyor kabloda yanma var, şarteli kapattım ama ev tutuştu. Ben hiçbir şey yapamadım, komşular gelse de ateş her tarafı sardı." dedi.

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