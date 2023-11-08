Kars’ta 5 bin 685 kişiye uyuşturucuyla mücadele anlatıldı

Kars Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüzce 2023 yılı Ekim ayı içerisinde Narko-Rehber faaliyetleri ve En İyi Narkotik Polisi; ANNE projesi çerçevesinde okullarda görev yapan öğretmenler ve öğrenci velileri ile bir araya geldi.

Narko-Kaan Projesi ile kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan özel güvenlik görevlileri, Narko-Nokta Projesi çerçevesinde gerçekleştirilen faaliyetlerde ilimizin farklı yerlerinde kurulan standlarda vatandaşlar bilgilendirildi.

Ayrıca 5 bin 685 kişiye ‘Uyuşturucu Madde Bağımlılığıyla Mücadele Eğitimleri’ verilerek, uyuşturucu suçlarıyla ilgili vatandaşların kolayca yer bildirim ihbarında bulunabileceği UYUMA uygulaması hakkında bilgilendirme yapılarak el broşürleri dağıtıldı. Polisin bu tür eğitimlerinin devam edeceği öğrenildi.