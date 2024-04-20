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Güncel
İHA 20.04.2024 14:36

Kars’ta 317 konut satıldı

Kars’ta Mart ayında 317 konut satıldı. Türkiye genelinde ise Mart ayında 105 bin 394 konut satışı yapıldı.

Kars’ta 317 konut satıldı

Türkiye İstatistik Kurumu Kars Bölge Müdürlüğü’ne bağlı illerde Mart ayında konut satış oranlarlı belli oldu.

TUİK’e bağlı illerden Kars’ta Mart ayında 317 konut, Ağrı’da Mart ayında 171, Iğdır’da Mart ayında 126 ve Ardahan’da Mart ayında 23 adet konut satışı gerçekleşti. Türkiye genelinde konut satışları Mart ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 0,1 azalarak 105 bin 394 olurken, konut satışlarında İstanbul 19 bin 40 konut satışı ve yüzde 18,1 ile en yüksek paya sahip oldu.

Satış sayılarına göre İstanbul'u 9 bin 523 konut satışı ve yüzde 9,0 pay ile Ankara, 6 bin 413 konut satışı ve yüzde 6,1 pay ile İzmir izledi. Konut satış sayısının en az olduğu iller sırasıyla 23 konut ile Ardahan, 42 konut ile Bayburt ve 55 konut ile Hakkari oldu.

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