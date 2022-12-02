Kars'ta Halk Eğitim Merkezi'ndeki programda, engellilerin tiyatro gösterisi, şiir okuması ve şarkı söylemesinin ardından resim sergisi açılışı yapıldı.

Vali ve Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz, devletlerin gelişmişlik düzeyinin insana verdikleri değerle ölçüldüğünü söyledi.

Engellilerin yaşam koşullarına yönelik yapılması gerekenlere değinen Öksüz, şöyle konuştu:

"Bu doğrultuda engelli vatandaşlarımızın eğitim ve istihdam imkanlarına ulaşmaları, yaşamsal olanaklarının kolaylaştırılması, tedavileri, rehabilitasyon süreçleri, barınma ihtiyaçları gibi çok doğal, medeni, insani ihtiyaçlarının karşılanmasını sağlamak, sosyal devletlerin en önemli görevleridir. Engellilerimizin toplumsal hayatta varlık göstermeleri ve kendilerine yer bulmaları, şüphesiz tüm toplumu zenginleştirecek, güçlendirecektir."