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Güncel
İHA 08.09.2023 11:51

Kars’ta 20 ton ot yandı

Kars’ta çıkan yangında 20 ton ot yanarak kül oldu.

Kars’ta 20 ton ot yandı

Kars’ta çıkan yangında 20 ton ot yanarak kül oldu. Kars merkez Subatan köyünde bir vatandaş evinin önünde hayvanlarının kışın yemesi için depoladı balya otlar bilinmeyen bir nedenden dolayı yanmaya başladı.

Yangını gören köylüler durumu itfaiyeye haber verdi. Kars’a yaklaşık 35 kilometre uzaklıkta bulunan Subatan köyüne gelen itfaiye ekipleri, yanan ota müdahale etti.

İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik uğraşları sonucu kontrol altına alınarak söndürüldü. İtfaiye ekipleri daha sonra soğutma çalışması yaptı. Yangında 20 ton balya ot tamamen yandı. Yangının neden çıktığı araştırılıyor.

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