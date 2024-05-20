Kars'ın Sarıkamış ilçesinde Karakucak güreşleri nefesleri kesti

Kars'ın Sarıkamış ilçesine bağlı Karaurgan köyünde `109. Geleneksel Karaurgan Karakucak Güreş Şenlikleri` düzenlendi.

Renkli görüntülerin ortaya çıktı güreş şenliklerinde konuşan Güreş ağası Serhat Karabağ uluslararası güreşçilere ev sahipliği yapmak istediklerini belirtti.

Şenliklere, Kars Valisi Ziya Polat, Sarıkamış Kaymakamı Enis Aslantatar, AK Parti Kars Milletvekili Adem Çalkın, 9. Komando Tugay Komutan Vekili Topçu Albay Ünsal Bilir, Sarıkamış Belediye Başkan Vekili Sait Özdemir, kurum müdürleri, siyasi parti ve STK temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Türkiye'nin farklı bölgelerinden 178 sporcu mücadele etti

Türkiye'nin farklı bölgelerinden Kars Sarıkamış'a gelen 178 sporcu, kategorilerinde derece yapabilmek için mücadele etti. Karaurgan Spor Kulübü'nün 10 madalya alarak takım halinde birinciliğe ulaştığı organizasyonda başpehlivan, Erzurum Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü sporcusu Kenan Gör oldu. Güreş ağalığına ise Sarıkamışlı iş insanı Serhat Karabağ seçildi.