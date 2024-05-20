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Güncel
İHA 20.05.2024 15:09

Karaman’da trafik kazası: 3 yaralı

Karaman’da bir otomobilin kırmızı ışıkta bekleyen başka bir otomobile arkadan çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Karaman’da trafik kazası: 3 yaralı
[Fotograf: İHA]

Karaman’da Nefise Sultan Mahallesi Atatürk Caddesi üzerindeki Tren Garı kavşağında A.R. yönetimindeki otomobil, kırmızı ışıkta bekleyen Y.Y. idaresindeki otomobile arkadan çarptı.

Kazada Y.Y.'nin kullandığı otomobilde yolcu olarak bulunan F.Y., K.Y. ve N.Y. yaralandı.

Karaman’da trafik kazası: 3 yaralı

Yaralılar hastaneye kaldırıldı

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla kaldırıldıkları Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi altına alınırken, sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

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