Karaman’da trafik kazası: 3 yaralı

Karaman’da Nefise Sultan Mahallesi Atatürk Caddesi üzerindeki Tren Garı kavşağında A.R. yönetimindeki otomobil, kırmızı ışıkta bekleyen Y.Y. idaresindeki otomobile arkadan çarptı.

Kazada Y.Y.'nin kullandığı otomobilde yolcu olarak bulunan F.Y., K.Y. ve N.Y. yaralandı.

Yaralılar hastaneye kaldırıldı

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla kaldırıldıkları Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi altına alınırken, sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.