Siirt’teki patpat kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Siirt’in Eruh ilçesine bağlı Budamış köyünde Ahmet K. yönetimindeki patpat aracı sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.
Kazada, sürücü ve araçta bulunan Mehmet Sait D. yaralandı.
Haber verilmesiyle olay yerine jandarma ve 112 acil sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yapılan müdahalenin ardından Ahmet K.’nin hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralı Mehmet Sait D.'nin ise tedavisinin devam ettiği öğrennildi.