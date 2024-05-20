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Güncel
İHA 20.05.2024 15:17

Siirt’teki patpat kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Siirt’te patpat diye bilinen tarım aracının devrilmesi sonucu olan kazada 1 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı.

Siirt’teki patpat kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
[Fotograf: İHA]

Siirt’in Eruh ilçesine bağlı Budamış köyünde Ahmet K. yönetimindeki patpat aracı sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

Kazada, sürücü ve araçta bulunan Mehmet Sait D. yaralandı.

Haber verilmesiyle olay yerine jandarma ve 112 acil sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralanan sürücü Ahmet K. hayatını kaybetti

Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yapılan müdahalenin ardından Ahmet K.’nin hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralı Mehmet Sait D.'nin ise tedavisinin devam ettiği öğrennildi.

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