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Güncel
AA 20.05.2024 15:33

Niğde'de "Geleneksel Niğde Eğitimde İyi Örnekler" yarışması düzenlendi

Niğde'de sağlıklı yaşam temasıyla "Geleneksel Niğde Eğitimde İyi Örnekler" yarışması yapıldı.

Niğde'de "Geleneksel Niğde Eğitimde İyi Örnekler" yarışması düzenlendi

Niğde İl Milli Eğitim Müdürlüğünce düzenlenen "Geleneksel Niğde Eğitimde İyi Örnekler" yarışmasına okul öncesi, ilkokul, ortaokul ile lise kademelerinde toplam 45 okul katıldı.

Yarışmada, öğrenciler yaptıkları projeleri Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi akademisyenlerinden oluşan jüriye sundu.

26 proje finalde sergilenmeye hak kazandı

Jüri üyeleri tarafından yapılan ön eleme sonucunda 26 proje finalde sergilenmeye hak kazandı.

Niğde Valisi Cahit Çelik, Öğretmenevi'ndeki projelerin sergisini gezerek çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Katılımcılara belge takdim eden Vali Çelik, burada yaptığı konuşmada, dünyada ve Türkiye'de ciddi sağlık sorunlarının olduğunu söyledi.

Sağlıklı yaşamın hayatın her alanında uygulanması gerektiğine işaret eden Çelik, projelere katkıda bulunan öğrenci ve öğretmenlere teşekkür etti.

Programa, Niğde Belediye Başkan Yardımcısı Muharrem Çifcibaşı ve İl Milli Eğitim Müdürü Halil İbrahim Yaşar ile veliler katıldı.

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