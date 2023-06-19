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Güncel
AA 19.06.2023 15:47

Kars Barajı pelikan sürüsünü ağırlıyor

Kars'ta su tutmaya başlayan ve birçok göçmen kuşa ev sahipliği yapan Kars Barajı, pelikan sürüsünün uğrak yeri oldu.

Kars Barajı pelikan sürüsünü ağırlıyor

Kırsal kesimde sulu tarıma geçilmesi ve çevredeki yerleşim alanlarının içme suyu ihtiyacının karşılanması amacıyla yürütülen "Göl Su" projesi kapsamında hayata geçirilen Kars Barajı, 2018 yılında su tutmaya başladı.

Büyük oranda dolunca yörede yaban hayatına da adeta hayat veren baraj, pelikan, angut, karabatak, martı ve yeşilbaşlı ördek gibi göçmen kuşlara ev sahipliği yapıyor.

Önceki yıllarda birkaç pelikan baraja gelirken, bu yıl ise pelikanlar bölgede sürü halinde görüntülendi.

Yeşile bürünen çevresiyle de ayrı bir doğal güzellik sunan baraj, stres atmak için gelen piknikçileri de ağırlıyor.

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