Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'nda soruları yanıtladı. Bakan Selçuk konuşmasında karnelerin nasıl verileceğine ilişkin de açıklama yaptı. Peki karneler nasıl verilecek?

Karne verilecek mi?

Bakan Selçuk "Liseler için birinci dönemle ilgili notlandırma süreci bittikten sonra karne olabilir" diye konuştu.

Selçuk "15 Şubat'ta hangi gruplarda yüz yüze eğitime geçebiliriz, hazırlık yaptık. Açıklayabilmek için salgının seyriyle ilgili verileri görmeliyiz" dedi.

Birinci dönem ne zaman bitiyor?

2020 – 2021 eğitim öğretim yılının ilk dönemi 22 Ocak 2021 Cuma günü tamamlanacak. Uzaktan eğitim bu tarihe kadar devam edecek.

Sınav yapılacak mı?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk Twitter hesabından yüz yüze yapılacak sınavlarla ilgili açıklama yapmıştı.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, “İlkokul ve ortaokul öğrencilerimiz karne notlarını bu dönem ders etkinliklerine katılım puanı üzerinden alacak. Lise öğrencilerimizin birinci dönem notlarını ise ikinci dönem yapacağımız yüz yüze sınavlarla belirleyeceğiz” demişti.

Ortaokullarda yüz yüze sınav olacak mı?

Ortaokullarda karne notları ders etkinliği katılım puanı üzerinden verilecek.