Güncel
Karlı dağların eteklerinde bir fedakar anne17 Aralık 2019 Salı 11:00 - Son Güncelleme 17 Aralık 2019 Salı 11:01
Van'ın Gevaş ilçesine bağlı Abalı Mahallesi'nde yaşayan 56 yaşındaki Hatun Baydar'ın günü arazide koyun otlatmakla geçiyor.
Eşi vefat eden Baydar, yanında yaşadığı oğluna destek olmak amacıyla sabahın erken saatlerinde koyunlarını alıp, karlı dağların yolunu tutuyor.
Hava kararıncaya kadar dağların eteklerinde koyun otlatan fedakar anne, kış şartları ağırlaşıncaya kadar hayvanlarını arazide besleyecek.
Kaynak: AA