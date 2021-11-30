Haber Giriş: 30 Kasım 2021 Salı 09:14Son Güncelleme: Kaynak: AA
Karaya oturan Ro-Ro gemisi batmaya başladı
[Fotoğraf: AA]
Maltepe'de karaya oturan Ro-Ro gemisi fırtınanın etkisiyle batmaya başladı.
İstanbul Boğazı'nda etkili olan fırtına nedeniyle Maltepe açıklarında sürüklenerek karaya oturan 67 metre uzunluğundaki AYİŞ 1 adlı Ro-Ro gemisi, gece saatlerinde fırtınanın etkisiyle su alarak batmaya başladı.
İstanbul'da hafta başından beri etkili olan ve etkisi artan fırtınanın hızı saatte 129 kilometreye kadar çıkmıştı.
Fırtına sonrası denizde dev dalgalar oluşmuş, ağaçlar devrilmiş ve çatılar uçmuştu. Yaşanan bu doğal afette 4 kişi hayatını kaybetmiş, 38 kişi de yaralanmıştı.
Etiketler: İstanbul
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