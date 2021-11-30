İstanbul Boğazı'nda etkili olan fırtına nedeniyle Maltepe açıklarında sürüklenerek karaya oturan 67 metre uzunluğundaki AYİŞ 1 adlı Ro-Ro gemisi, gece saatlerinde fırtınanın etkisiyle su alarak batmaya başladı.

İstanbul'da hafta başından beri etkili olan ve etkisi artan fırtınanın hızı saatte 129 kilometreye kadar çıkmıştı.

Fırtına sonrası denizde dev dalgalar oluşmuş, ağaçlar devrilmiş ve çatılar uçmuştu. Yaşanan bu doğal afette 4 kişi hayatını kaybetmiş, 38 kişi de yaralanmıştı.