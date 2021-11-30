Haber Giriş: 30 Kasım 2021 Salı 09:07Son Güncelleme: Kaynak: AA
Afyonkarahisar'da 6 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
[Fotoğraf: AA]
Afyonkarahisar'da hakkında kesinleşmiş 6 yıl 8 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalanarak cezaevine gönderildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube ekipleri, kentte yürüttükleri çalışmada, "sahte banka veya kredi kartı kullanmak" suçundan aranan hükümlü M.Ç'yi yakaladı.
Hakkında kesinleşmiş 6 yıl 8 ay hapis cezası bulunan hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Etiketler: Afyonkarahisar Polis Emniyet Genel Müdürlüğü
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