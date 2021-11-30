Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, kışın yolların kapanması nedeniyle vatandaşların sıkıntı yaşamasını engellemek amacıyla hazırlıklarını tamamladı.

Makine İkmal Dairesi Başkanlığı bünyesinde 650 personelin hizmet vereceği karla mücadele ekipleri, olası kar yağışında 250 iş makinesiyle kent ve ilçe merkezlerindeki ana arterler ile kırsal mahallelerin yollarında 24 saat aralıksız çalışacak.

Makine İkmal Daire Başkanı Selim Elhansu, sorunsuz bir kış sezonu geçirmek için 16 atölyede hummalı çalışma yürüttüklerini ifade etti.

Karla mücadele kapsamında kent merkezi ve 13 ilçedeki 11 bin kilometre yol ağında 108'i kiralık 250 araç ve 650 personelin görev alacağını aktaran Elhansu, bu kapsamda 2 bin 300 ton tuz alımı gerçekleştirdiklerini belirtti.

Karla mücadelede kullanılacak araçları yaz döneminde yol yapım çalışmalarında kullanıldıklarını aktaran Elhansu, şöyle konuştu:

"Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekilimiz Mehmet Emin Bilmez'in talimatları doğrultusunda kışa hazırlık noktasında çalışmalarımızı başlatmıştık. İş makinelerimizin tamir, bakım ve onarımlarını buradaki atölyelerimizde yaparak kışa hazır hale getirdik. İki ana atölye ve 14 kısım atölyemizde hummalı çalışma yürütülüyor. Az sayıda personel ile yürüttüğümüz bu çalışmada mesai mefhumu gözetmeksizin çalışıyoruz. Bunun yanında diğer araçlarımızın da rutin bakımlarını burada yaparak, belediyemiz bütçesine katkı sağlıyoruz. Karla mücadele çalışmaları ile ilgili hazırlıklarını tamamlayan ekiplere teşekkür ediyorum. Fen İşleri Daire Başkanlığı ekipleri ise bir yandan karla mücadelede kullanılacak tuz karışımını hazırlarken, bir taraftan da bakımları yapılan araçların 13 ilçedeki görev yerlerine sevkiyatını gerçekleştiriyor."