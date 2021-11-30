Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TAG Otoyolu'nun Misis-Yılankale kavşakları 3-6. kilometrelerinde (Baklalı mevkisi) kavşak ve yol yapım çalışmaları gerçekleştiriliyor.

Bu kesimde otoyolun Gaziantep istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım Adana istikametinden iki yönlü ve kontrollü sağlanıyor.

Uşak-Banaz-Afyonkarahisar yolunun 50-52. kilometrelerinde hızlı tren hattı köprü ayağı yapım çalışmaları nedeniyle her iki yönde sürücüler servis yollarına yönlendiriliyor.

Adapazarı-Karasu yolunun 35-38. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle Sakarya istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım Karasu istikametinden iki yönlü sürdürülüyor.

Aksaray-Ortaköy yolunun 28-31, Ankara-Çankırı yolunun 15-17. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü devam ediyor.

Kütahya-Çavdarhisar-Gediz yolunun 15. kilometresindeki Derbent-2 Köprüsü'nde genleşme derzi bakım ve onarım çalışması nedeniyle ulaşıma bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü izin veriliyor.

Diyarbakır-Mardin yolunun 4-8. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor.

Çanakkale-Çan yolunun 8-11. kilometrelerinde asfalt yapım çalışmaları dolayısıyla Çanakkale-Çan yönü trafiğe kapatılarak, ulaşım Çan-Çanakkale istikametinden iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Bartın-Safranbolu yolunun 33-35. kilometrelerinde Kavlakdibi Köprüsü yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundan kontrollü sürdürülüyor.

İyidere-Rize-Ardeşen yolunun 48-49. kilometrelerindeki Pazar-1 ve Pazar-2 tünellerinin Ardeşen-Rize istikametindeki kuzey tüplerinde aydınlatma sistemi bakım ve onarım çalışmaları yapılacak.

Bu sebeple bugün saat 17.00'ye kadar ulaşım tek şeritten kontrollü devam edecek.