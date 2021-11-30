Ayrıca, kent merkezinde lodosun etkisiyle bazı ağaçlar devrildi. Yayalar kimi zaman yürümekte zorluk çekti.

Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğü, kentte gün boyu kuvvetli rüzgarın hızının 50 ila 80 kilometreye ulaşmasının, tam fırtınanın da yer yer 70 ila 110 kilometre esmesinin beklendiğini duyurmuştu.