Haber Giriş: 30 Kasım 2021 Salı 07:34Son Güncelleme: Kaynak: AA
Aksu'da ruhsatsız silah ele geçirildi
[Fotoğraf: AA]
Aksu ilçesinde jandarma ekiplerince ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Topallı yol kontrol noktasında, şüphe üzerine F.G. idaresindeki otomobili durdurdu.
Araçta yapılan aramada, ruhsatsız tabanca, 13 fişek ve kurusıkı tabanca ele geçirildi
Gözaltına alınan şüphelinin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.
Etiketler: Jandarma Genel Komutanlığı Silah Kaçakçılığı
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