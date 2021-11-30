Kötekli Mahallesi'nde 25 Kasım'da bir eğlence mekanının önünde Samet Demir'in ölümüyle ilgili gözaltına alınan S.K. ve Ö.A'nın emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüpheliler, sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kötekli Mahallesi'nde bir eğlence mekanının önünde Samet Demir (33) ile S.K. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıkmış, tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine S.K'nin silahla ateş açması sonucu ağır yaralanan Demir kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.

Kaçan S.K. ve olayla ilgili olduğu belirlenen Ö.A. gözaltına alınmıştı.