Haber Giriş: 30 Kasım 2021 Salı 09:03Son Güncelleme: Kaynak: AA
Denizli'de takside uyuşturucuyla yakalanan 3 kişi tutuklandı
[Fotoğraf: AA]
Denizli'de takside ele geçirilen uyuşturucuyla ilgili gözaltına 3 şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, çevre illerden kente taksiyle uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Ekipler bir süre takibe aldıkları taksiyi kent girişinde durdurdu.
Otomobilde yapılan aramada tepe lambasının altına 2 sigara paketi içine gizlenmiş 90 gram eroin bulundu.
Sürücü ile taksideki 2 şüpheli gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Etiketler: Uyuşturucu Narkotik
Sıradaki Haber
Van Büyükşehir Belediyesi 250 iş makinesi ve 650 personelle karla mücadele edecek
Yükleniyor lütfen bekleyiniz