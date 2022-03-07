Londra'da 15 yıl bankacılık sektöründe çalışan Korhan, 10 yıl önce yurda dönerek Fethiye'ye yerleşti.

Korhan, sosyal medyada kurduğu "Fethiye Hayvanseverler Dayanışma ve Yardımlaşma" grubuyla birçok projeye imza attı.

Bir süre önce hayalini kurduğu karavanı satın alan Korhan, karavanındaki ocakta kemik suyuyla hazırladığı mamaları sokak hayvanlarına sıcak sıcak veriyor.

Korhan, AA muhabirine, çocukluğundan beri hayvan sevgisiyle büyütüldüğünü söyledi.

Gönüllülerin de desteğiyle sokak hayvanlarının bakımını yaptıklarını belirten Korhan, "Sattığımız ikinci el eşyaların geliriyle, belediyenin hayvan bakımevine hayvan ambulansı hediye ettik." dedi.

Korhan, karavandan önce besleme ve bakım çalışmalarında sorunlar yaşadıklarını, hayvanlarla daha az ilgilenebildiklerini ifade etti.

Karavanın yağmurlu ve soğuk havalarda işleri kolaylaştırdığını anlatan Korhan, "Karavanla ormanları, dağları dolaşıyoruz. Karavanda ocağımız var. Hayvanlara götürdüğümüz kemikleri, yiyecekleri ısıtıp sıcak sıcak veriyoruz. Sokakta yavru hayvanlar bulunuyor. Karavan sayesinde onlara daha sık ulaşarak hayatta kalmalarını sağlıyoruz." dedi.

"Sosyal medya platformunda 8 bin gönüllü var"

Selda Korhan, karavanı kullanarak hayvanları besleme süresini 10 saate kadar uzatabildiklerini kaydetti.

Daha önce gittikleri yerlerde karşılaştıkları yaralı ya da hasta olan köpekler için ellerinden fazla bir şey gelmediğini dile getiren Korhan, şunları kaydetti:

"Şimdi ise yaralı ya da hasta köpekleri karavanımıza alarak ilçede tedavilerini yaptırıp tekrar aldığımız yere bırakıyoruz. Hayatı onlarla paylaşmayı çok seviyoruz. Umarım herkes bir gün bu sevgi ve mutluluğu tadar. Yola çıkış amacımız da zaten farkındalık yaratmak. Çoğalabilmek. Yaklaşık 3 yıl önce tek başıma kurduğum sosyal medya platformunda şu anda 8 bin gönüllü var. Kocaman bir aile olduk."

Korhan, herkese "satın alma sahiplen" mesajı verdiklerini ve hayatın hayvanlarla daha güzel olduğunu ifade etti.