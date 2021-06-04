Haber Giriş: 4 Haziran 2021 Cuma 11:28Son Güncelleme: Kaynak: AA
Karataş'ta Dünya Çevre Günü etkinleri kapsamında sahilde temizlik yapıldı
[Fotoğraf: AA]
Adana'nın Karataş ilçesinde 5 Haziran Dünya Çevre Günü etkinlikleri kapsamında sahilde çevre temizliği yapıldı.
Harbiş Plajı'ndaki etkinlikte 30 çocuk ile 7 personel, çevredeki atıkları toplayarak temizlik yaptı.
Karataş Kaymakamı Fatih Ayaz da çevre duyarlılığından dolayı çocukları tebrik ederek kitap hediye etti.
Etiketler: Çevre Kirliliği Doğal Yaşam
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