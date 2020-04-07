Kaymakam Ömer Sevgili, ilçede Vefa Sosyal Destek Grubunun salgına karşı önemli rol oynadığını belirtti.

Devletin, vatandaşlarının yanında olduğunu ifade eden Sevgili, "Grupta görevlendirilen tüm kesimler üzerlerine düşeni fazlasıyla yapmaktadır. Valimiz Mahmut Demirtaş'ın destekleri, Tufanbeyli Kaymakamlığı kaynağı ve hayırsever vatandaşların bağışlarıyla 17 bin nüfuslu ilçe için 4 bin yardım kolisi hazırladık. Bu yardımlarla Tufanbeyli'de her aileye bir yardım kolisini verilmesi amaçlıyoruz." diye konuştu.