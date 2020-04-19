Haber Giriş: Kaynak: AA
Karantinadakilere moral vermek için Tokat sarması oynadılar
[Fotoğraf: AA]
Tokat'ta, koronavirüs tedbirleri kapsamında Hollanda'dan getirilen ve karantina altına alınan vatandaşlara, yurt görevlileri kente has oyun havası Tokat sarması oynayarak moral verdi.
Hollanda'dan 17 Nisan'da getirilen 349 Türk vatandaşının, Tokat'ta Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumuna bağlı yurtta karantinaları sürüyor.
KYK Gülsüm Ana Öğrenci yurdundaki 3 personel, karantinadakilere moral vermek için kente has oyun havası Tokat sarması oynadı.
Tulumlu ve maskeli Tokat sarması oynayan görevliler eğlenceli görüntüler oluşturdu.
Etiketler: Tokat sarması koronavirüs karantinaSon Güncelleme: 19 Nisan 2020 Pazar 22:06
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