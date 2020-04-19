Haber Giriş: Kaynak: AA
Sakarya'da polis vatandaşın tarlasını sürdü
[Fotoğraf: AA]
Sakarya'nın Sapanca ilçesinde koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkması kısıtlanan 65 yaş üstü vatandaşın bahçesi, polis memuru tarafından traktörle sürüldü.
Uzunkum Mahallesi'nde yaşayan ve sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle bahçesiyle ilgilenemeyen 67 yaşındaki Mehmet Ö, 155 Polis İhbar Hattı'nı arayarak bahçesinin sürülmesi gerektiğini belirterek, yardım istedi.
Mehmet Ö'nün talebini geri çevirmeyen Sapanca Emniyet Müdürlüğünde görevli polis ekipleri, traktöre binerek bahçeyi sürüp ekime hazırladı.
Polislerin davranışından memnun olan Mehmet Ö, ekiplere teşekkür etti.
Etiketler: tarla sürdü polis koronavirüsSon Güncelleme: 19 Nisan 2020 Pazar 20:05
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