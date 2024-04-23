Çok Bulutlu 26.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
AA 23.04.2024 17:05

Karamanlı'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlandı

Burdur'un Karamanlı ilçesinde, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi.

Karamanlı'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlandı

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Atatürk anıtına çelenk konulmasıyla başlayan tören, Karamanlı stadyumundaki kutlama programıyla devam etti.

Törene, Karamanlı Kaymakam Özlem Doğan, Karamanlı Belediye Başkanı Fatih Selimoğlu, şehit yakınları ve gaziler, siyasi parti temsilcileri, öğretmenler, öğrenciler ile vatandaşlar katıldı.

Törende konuşan İlçe Milli Eğitim Müdürü Gürcan Akyol, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 104. yıl dönümüne ulaşmanın heyecanı içerisinde olduklarını belirtti.

Akyol, konuşmasını Atatürk'ün "Milletin bağımsızlığını yine milletin azim ve kararlılığı kurtaracaktır." sözüyle bitirdi.

Ardından, öğrenciler tarafından şiirler okundu, şarkılar söylendi, yarışmalar ve gösteriler sergilendi. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrencilere, protokol mensupları tarafından ödüller verildi.

Daha sonra belediye tarafından çocuklar için oyun eğlence etkinlikleri düzenlendi.

ETİKETLER
Burdur
Sıradaki Haber
Gümüşhane’de jandarma ekipleri 23 Nisan’da köy çocuklarını unutmadı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
17:52
Avrupa Parlamentosu, AB'nin yeni mali kurallarını onayladı
17:50
İsrail, Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te son 200 günde 8 bin 430 Filistinliyi gözaltına aldı
17:41
SOLOTÜRK'ten Çanakkale semalarında gösteri uçuşu
17:28
İzmir'de vapur seferlerine hava engeli
17:28
Bakan Güler TRT Çocuk Korosu'nu kabul etti
17:22
Tesla, Almanya'daki giga fabrikasında çalışan 400 kişiyi işten çıkarmayı planlıyor
Türk Yıldızları Antalya semalarında gösteri uçuşu yaptı
Türk Yıldızları Antalya semalarında gösteri uçuşu yaptı
FOTO FOKUS
Sürücüyü yanan araçtan son anda kurtardılar
Sürücüyü yanan araçtan son anda kurtardılar
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ