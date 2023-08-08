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Güncel
İHA 08.08.2023 15:24

Karamanlı güreşçiler Türkiye finallerinde

Karaman Anadolu Yıldızlar Ligi (ANALİG) güreş takımı sporcularından Turaç Güleç, Mustafa Yenievli ve Gökhan Biçer Yozgat’ta düzenlenecek ANALİG Güreş Türkiye finallerinde Karaman’ı temsil edecek.

Karamanlı güreşçiler Türkiye finallerinde

Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü Spor Faaliyetleri Daire Başkanlığının 2023 yılı faaliyet takviminde yer alan ve Burdur’un ev sahipliğinde düzenlenen 2023 Osman Bayrakdar ANALİG Sezonu Küçükler-Minikler Güreş müsabakalarına güreş antrenörleri Erdoğan Taktak, Mehmet Ali Daylak, Sabri Şahin ve Kağan Aslantürk eşliğinde hazırlanan Karaman ANALİG erkek güreş takımı müsabakaları 1 altı ve 2 bronz madalya ile tamamladı.

3 gün süren müsabakalar sonunda Karaman ekibinden Turaç Güleç 30 kiloda altın madalyanın sahibi olurken, 34 kiloda Mustafa Yenievli ve 52 kiloda Gökhan Biçer bronz madalyanın sahibi oldu. Kategorilerinde dereceye giren Turaç Güleç, Mustafa Yenievli ve Gökhan Biçer 22-24 Ağustos 2023 tarihleri arasında Yozgat’ta düzenlenecek ANALİG Güreş Türkiye finallerinde Karaman’ı temsil edecek.

Karaman ANALİG güreş takımını tebrik eden Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali Osman Bebek, Yozgat’ta düzenlenecek Türkiye finallerinde antrenör ve sporculara başarılar diledi.

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