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Güncel
AA 08.08.2023 14:55

Kırşehir'de bir kişi tartıştığı babasını silahla öldürdü

Kırşehir'de oğlu tarafından silahla vurulan baba hayatını kaybetti.

Kırşehir'de bir kişi tartıştığı babasını silahla öldürdü

İddiaya göre, merkeze bağlı Değirmenkaşı köyünde Barış A. (40) henüz bilinmeyen nedenle babası Duran A. (71) ile tartıştı.

Tartışmanın büyümesi üzerine Barış A, evde bulunan silahla babasına ateş ederek kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ve jandarma ekipleri, Duran A'nın yaşamını yitirdiğini belirledi.

Kıbrıs gazisi olduğu öğrenilen Duran A'nın cenazesi, Kırşehir Eğitim Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Barış A. ise Değirmenkaşı köyü kırsalında jandarma ekiplerince yakalandı.

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