Karaman'da yasa dışı silah ticareti yaptığı iddia edilen zanlı tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde kentte silah ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma başlattı.
Ekipler, belirlenen adreslere düzenledikleri operasyonda yaptıkları aramalarda, 7 tabanca, 4 otomatik av tüfeği, 4 uyuşturucu hap ele geçirdi.
Operasyonda gözaltına alınan E.S, M.B.C. ve S.E. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Zanlılardan S.E, savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Şüphelilerden E.S. çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, M.B.C. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.