Yozgat'ta bulgur kazanları kaynadı

Yozgat’ta asırlardır devam eden bulgur kaynatma geleneği sürüyor.
Her yıl buğday hasadı sonrası tekrarlanan bulgur kaynatma geleneği Çekerek ilçesine bağlı Arpaç köyünde başladı. Yöre halkının vazgeçilmez lezzetlerinden olan bulgur dev kazanlarda köylülerin yardımlaşmasıyla kaynatılarak sofralardaki yerini alıyor. Hasat sezonu sonrası buğdayların yıkanmasının ardından kurulan ocaklar üzerine konulan bakır kazanlarda bin bir güçlükle kaynatılan buğdaylar daha sonra yerlere serilen çadır ve hasırlar üzerinde kurutulmaya bırakılıyor. Kuruyan buğdaylar bulgur olmak üzere değirmenlere gönderiliyor. Kimi vatandaş kendi kışlık yiyeceğini hazırlıyor kimi vatandaş ise yaptığı bulgurları satarak ev ekonomisine katkı sağlıyor. Kırsal kesimde oldukça yaygın olan ve geleneksel yöntemlerle gerçekleştirilen bulgur kaynatma işlemi imece usulü gerçekleştiriliyor.