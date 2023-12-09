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Güncel
AA 09.12.2023 09:48

Karaman'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı

Karaman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Karaman'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen şüphelilere yönelik çalışma başlattı.

Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda şüpheliler R.A, Ö.Y, Ö.B. ve M.F.Y. gözaltına alındı.

Şüphelilerin evlerinde ve araçlarında yapılan aramada, çeşitli miktarlarda uyuşturucu ve 1 hassas terazi ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden R.A. ve Ö.B. sulh ceza hakimliğince tutuklandı, Ö.Y. ve M.F.Y. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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